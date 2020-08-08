 

Мрачный рубеж — число заразившихся COVID-19 в Африке превысило 1 млн

08.08.2020, 12:15, Новости дня

Общее количество заражённых коронавирусом в африканских государствах перевалило за отметку в один миллион человек. Наиболее пострадавшими от эпидемии странами стали ЮАР, Египет, Нигерия и Гана, передаёт France 24.

Мрачный рубеж для Африки — на континенте был подтверждён миллион случаев заражения коронавирусом. Пандемия нанесла наибольший урон ЮАР, Египту, Нигерии, Гане.

ЮАР лидирует на континенте (по числу инфицированных. — ИноТВ) и занимает пятую строчку среди самых пострадавших стран в мире. На неё приходится более половины всех случаев, зарегистрированных в Африке. В ответ в стране продвигаются новые карантинные ограничения.

Сирил Рамафоса объявил  ряд мер, призванных сдержать распространение вируса. Ношение масок станет обязательным на рабочих местах и в общественном транспорте, школы закроются, и будет восстановлен комендантский час.

Пока система бремя вируса давит на систему здравоохранения, ЮАР спешит похоронить мёртвых.

ПИТЕР ВАН ДЕР ВЕСТХАЙЗЕН, главный руководитель похоронного бюро Avbob: Это наш мобильный морг. Как вы видите, сзади находятся полки, на которые можно расположить 16 умерших. Этот контейнер специально создан для людей, погибших от COVID-19. Иными словами, мы разделяем покойных, чтобы обезопасить персонал. Они знают, что это очень заразная зона, и им необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности.

Одна из трудностей на пути континента — тестирования. Нехватка ресурсов означает, что, весьма вероятно, реальное число случаев выше в несколько раз.

Нигерия — самая густонаселённая африканская страна. Ежедневно здесь проводятся 3 тыс. тестов. Это лишь десятая часть проверок, которые осуществляются в ЮАР, где проживает примерно четверть от населения Нигерии.

Ещё одна страна, где наблюдается вспышка новых случаев заражения, — Марокко. В четверг местное правительство объявило, что оно намерено продлить режим чрезвычайного положения до 10-го сентября. Власти приняли это решение после того, как в среду было зафиксировано 1283 заражённых COVID-19, что стало для страны наибольшим приростом случаев за один день.

Тунис, обременённый схожей проблемой, ввёл обязательное ношение масок в общественных местах. Открытие его границ в июне привело к попаданию в страну 346 заразившихся.

Дата выхода в эфир 07 августа 2020 года.  



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