 

«Лола с Лялиного!» – Лолита Милявская прогулялась по Москве с недокрашенными волосами

08.08.2020, 12:09, Разное

Лолита Милявская поднимала настроение пешеходам в Лялином переулке. Артистка ходила по улице с недокрашенными волосами.
Лолита Милявская отправилась в салон, который расположен в том же доме, что и ее жилье. Вокалистка решила не сидеть в парикмахерской, листая журналы и дожидаясь пока высохнут волосы, а пошла на улицу с недокрашенными волосами, чем удивила окружающих. Она признается, что чувствует себя прикольно просто гуляя по улице.

На ролике в Instagram певица отметила, что гуляет в Лялином переулке и, продемонстрировав сквер, подчеркнула, что это последний кусочек прежней улицы, а все прочее застроили и закрыли. Также отметила, что радуется инициативе властей установить стеллу в память о поэте Самуиле Маршаке, но пока его нет, «тут постоит Милявская с накрашенной головой».

Напомним, что Лолиту Милявскую любят за эпатажный и ироничный стиль. Она поет, участвует в различных шоу на YouTube и телевидении. Не так давно артистка снималась в известном клипе Светланы Лободы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / «Напои меня зелием своим»: Владимир Кузьмин опубликовал снимок с банкой рассола времен романа с Пугачевой

24.07 / Когда в России снимут ограничения по коронавирусу? Ответ Минздрава

07.08 / Мнение: Пещерные новации в старом театре

23.07 / Ученые: Россиян не успеют привить до второй волны коронавируса

29.06 / Кардиолог Светлана Зубаилова назвала способы предотвращения развития сердечных заболеваний

06.07 / Мнение: Митинг “Черных пантер”

01.08 / В Коста-Рике замечен необычный НЛО

04.07 / Анна Хилькевич раскрыла секрет счастья собственных детей

29.06 / Личное: Профессионалка Тина

14.07 / Главные книжные новинки лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска