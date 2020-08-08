«Лола с Лялиного!» – Лолита Милявская прогулялась по Москве с недокрашенными волосами

08.08.2020, 12:09, Разное

Лолита Милявская поднимала настроение пешеходам в Лялином переулке. Артистка ходила по улице с недокрашенными волосами.

Лолита Милявская отправилась в салон, который расположен в том же доме, что и ее жилье. Вокалистка решила не сидеть в парикмахерской, листая журналы и дожидаясь пока высохнут волосы, а пошла на улицу с недокрашенными волосами, чем удивила окружающих. Она признается, что чувствует себя прикольно просто гуляя по улице.

На ролике в Instagram певица отметила, что гуляет в Лялином переулке и, продемонстрировав сквер, подчеркнула, что это последний кусочек прежней улицы, а все прочее застроили и закрыли. Также отметила, что радуется инициативе властей установить стеллу в память о поэте Самуиле Маршаке, но пока его нет, «тут постоит Милявская с накрашенной головой».

Напомним, что Лолиту Милявскую любят за эпатажный и ироничный стиль. Она поет, участвует в различных шоу на YouTube и телевидении. Не так давно артистка снималась в известном клипе Светланы Лободы.