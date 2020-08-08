 

Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса для выполнения требования петиции к президенту

08.08.2020, 12:06, Новости дня

Председателя Верховной Рады просят инициировать увольнение нардепа от “Слуги народа” Андрея Геруса с должности председателя энергетического комитета парламента для выполнения требования электронной петиции шахтеров к президенту. Такое письмо к спикеру Дмитрию Разумкову направил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Документ он опубликовал на своем сайте.

“Прошу сообщить: когда именно будет инициирована отставка с должности главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса? Прошу дать персональную оценку его деструктивной и явно антиукраинской деятельности, что приводит к уничтожению стратегических отраслей экономики Украины, ее зависимости от энергоресурсов страны-агрессора Российской Федерации, а также уничтожает авторитет Верховной Рады в Украине и мире”, – отмечается в обращении.

Петиция была зарегистрирована на сайте Офиса президента Леонидом Шебановым в мае 2020 года от имени шахтеров государственных угледобывающих предприятий. Горняки требуют отставки Геруса и обвиняют его в искусственном создании кризиса на энергорынке и доведении угольной отрасли до банкротства. Она набрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения.

Отвечая на петицию, президент Владимир Зеленский отметил, что увольнение главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса относится к компетенции Верховной Рады.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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