“Батьківщина” на выборы мэра Киева выдвинула экс-министра по вопросам ЖКХ

08.08.2020, 12:06, Новости дня

Партию “Батьківщина” на выборах мэра Киева будет представлять депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко 8 августа, трансляция велась в Facebook.

“Этот человек работал на Киев постоянно. Он боролся, чтобы тарифы для всех украинцев были справедливыми. Это человек, профессионализм которого не вызывает у меня ни одного сомнения”, – сказала лидер “Батьківщини”.

Тимошенко назвала Кучеренко единственным профессиональным кандидатом на пост мэра Киева.

Она сообщила, что от “Батьківщини” на местных выборах будет баллотироваться 40 тыс. кандидатов.

Наживо. Ми оголошуємо про старт виборчої кампанії! Команда «Батьківщини» іде на місцеві вибори перемагати з гаслом ЄДИНА НАДІЙНА КОМАНДА. Робимо ставку на професіоналів: у мери Києва від нас іде Alexey Kucherenko. По всій країні плануємо висунути приблизно 40 тисяч кандидатів у депутати. Posted by Юлія Тимошенко on Laupäev, 8. august 2020

Кучеренко родился в 1961 году в Виннице. Прошел в парламент по списку “Батьківщини” под номером 18. В 2007 – 2010 годах он работал в правительстве Тимошенко министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

На сайте ВР указано, что Кучеренко является главой общественной организации “Союз собственников жилья Украины», также он физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Козин Киевской области.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой “Рейтинг” в конце июля, за Кличко на мэрских выборах готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Более 3% набрали бы телеведущий Сергей Притула (11,6%), нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук (9,4%), бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский (9,0%), нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко (5,4%), экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов (4,5%), нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Рабинович (3,5%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (3,3%).