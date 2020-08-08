Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России
08.08.2020, 11:59, Новости дня
Обновленный кроссовер Renault Duster обнаружили на российских дорогах.
Вместе с тем автомобиль все еще скрывает свою внешность за счет примененного защитного камуфляжа. Эксперты предполагают, что автомобиль проходит тестовые испытания на российской трассе, тогда как в скором времени начнется серийное производство недорогого паркетника. По снимкам можно увидеть, что для РФ предусмотрели европейский вариант автомобиля, а не бразильскую версию.
Инженеры предусмотрели архитектуру B0, которая уже оправдала себя в новых моделях. Отличиями указаны головная оптика, бамперы, а также другие новшества. Приобрести новый кроссовер можно будет по цене от 770 тысяч рублей.
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