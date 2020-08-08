Новый кроссовер Kia Sonet презентован потребителям
08.08.2020, 11:59, Новости дня
Известный бренд KIA официально представил обновленный кроссовер KIA Sonet.
Уже к следующему году автомобиль поступит в продажу на европейском рынке, а еще позже запланирована презентация для России. Автомобиль по своим размерам схож с моделью Hyundai Venue. Под капотом установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 83 л.с. Также покупатели смогут выбрать версии с турбированным или дизельным мотором на 120 и 100 л.с. мощности соответственно.
Автомобиль получил стильную головную оптику, увеличенный мультимедийный дисплей, улучшенную подсветку салона, качественную акустику и ряд других новшеств. Распознать обновленный кроссовер можно по решетке радиатора, а также обвесу. Остальные данные об автомобиле пока удерживаются в тайне.
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