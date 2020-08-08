 

Мнение: Досрочно

08.08.2020, 11:55, Разное

На выборах в Белоруссии за четыре дня досрочно проголосовали 32,24% избирателей. Есть еще и сегодняшний день для досрочного голосования. Такими темпами досрочно проголосуют порядка 40 процентов.

По всей видимости, это всё вахтовики и рабочие непрерывных производств, которые не могут исполнить свой гражданский долг в воскресенье. Поэтому они исполнили его досрочно.

40 процентов “досрочных”, как мы прекрасно понимаем (благо собственный опыт богат) – это все, что будет приписано за Лукашенко. 10-15 процентов, которые реально готовы отдать за него голоса, добавятся в воскресенье – вот вам и результат. Ну, что-то еще дорисуют уже в ходе подсчета, но без фанатизма.

Именно так и куется победа в диктатуре. Другого способа зафиксировать народную любовь в плановых показателях не существует.

Источник: Эль Мюрид



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