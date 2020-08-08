На церемониальных сосудах инков найдены белила из Европы

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08.08.2020, 11:53, Разное

Американские исследователи изучили ритуальные сосуды инков колониальных времен. В результате анализа изотопного состава свинцовых белил, которыми были покрыты предметы, выяснилось, что использованная индейцами краска происходит из Европы.
Специалисты исследовали порядка 20 сосудов, используемых в древности для культовых целей. Все образцы хранятся сейчас в музеях разных регионов США. Только часть белил на них, как оказалось, была изготовлена в месте обнаружения. Остальная краска была сделана не в Андских горах, а привезена из европейских стран.

Церемониальные сосуды керо вырезались из древесины, после чего окрашивались в белый цвет. Их применяли во время религиозных ритуалов, в том числе, во время произнесения тостов на церемониях, посвященных божествам. Традиция появилась примерно в I-VII веках нашей эры и сохранялась вплоть до завоевания инкской империи испанцами.

Следует отметить, что ранее ученый мир не задавался вопросом относительно деталей священных сосудов. Так, даже возраст керо определяется в основном по узорам, которые соответствуют тому, или иному времени. При этом использование радиоуглеродного анализа не дает точного результата из-за разного возраста древесины для изготовления сосудов.

Белила, применяемые инками, изготавливали из свинцовых пород, добываемых на рудниках в Андах. Наличие же окраски европейскими материалами говорит, уверены ученые, что именно на их основе местные мастера научились производить собственные белила.



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