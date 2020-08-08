Ученые: Лекарство от коронавируса создадут с помощью ламы

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08.08.2020, 11:53, Разное

В Перу специалисты начнут разрабатывать лекарство от COVID-19 на основании наноантител с помощью ламы. Информация поступила от Минздрава страны.
Национальный институт здравоохранения инициировал создание вероятного средства от COVID-19. В работе планируют воспользоваться инновационной технологией, которая основывается на антителах крови перуанской ламы.

Эксперты внедрят в ламу частицу вируса, который получат в лабораторных условиях при посеве и инактивации. Далее будет проанализирован иммунный ответ ламы, а потом взяты микрообразцы ее лимфоцитов, и выделят ген, который кодирует нанотела. Один из активных генов выберут, чтобы бороться с коронавирусом.



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