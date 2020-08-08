Мнение: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

08.08.2020, 11:48, Разное

Прожив на даче больше двух месяцев, и выходя с неё только в лес, на рыбалку или на другие дачи, впервые съездил в город.

Слушайте, это не ради красного словца, но я правда перестал понимать, зачем мы все живём в городах. Зачем приезжаем – понимаю, а зачем живем – нет.

За эти два месяца – при более чем интенсивной работе – ни разу не возникло ситуации, когда факт моего наличия в Москве на что-то влиял. Потому что даже если ты в Москве, то все равно абсолютное большинство дел происходит по мессенджерам и телефону. А встречаемся – давайте уж по-чесноку – когда дело лишь повод встретиться с приятным тебе человеком.

Но при том, что ты никак не выпадаешь из процесса жизни – ты можешь просто выйти и нарвать свежей зелени к яичнице. И писать этот текст не в бетонной коробке, а на свежескошенном газоне под яблоней. И утром, пока не начались дела, поймать десяток окуней. Собрав по пути подберёзовиков.

Ну, то есть это совсем другое качество жизни – при том же процессе. Давайте признаемся себе, что большинство из нас прекрасно понимает, что город, квартира, офис – это уже не самые обязательные атрибуты жизни. «Работать можно из любой точки планеты», бла-бла. Но мало кто по-настоящему проверял это на себе. Я – проверил. Работает!

Тут есть единственный нюанс. Это работает при каком-то накопленном потенциале. Человеку в 25 лет – при нестабильных социальных связях, в отсутствии дружб, контактов и репутации, жить в деревне невозможно. А в нашем возрасте, когда ты знаешь полстраны, и полстраны знает тебя – легко. То есть создавать связи удаленно – сложно, почти невозможно, а вот поддерживать – запросто.

И конечно, эта логика действует далеко не для всякого. Есть масса профессий, которые физически привязывают людей к месту службы – от учителей (хотя тут тоже есть варианты с онлайном) и врачей (хотя телемедицина активно развивается) до строителей и сантехников. Включая полицейских и продавцов. Но я говорю о нас, пролетариях умственного труда, а нас немало. Наличие детей-школьников – тоже сдерживающий фактор. Далеко не в каждом райцентре есть хорошие школы. Совсем отдельный вопрос – медицина.

Но ведь я и не говорю про «бросить все, отпустить себе бороду» и на веки вечные поселиться в глуши. Я говорю о той модели жизни, когда ты находишься там, где тебе сейчас хорошо, но при этом не выпадаешь из жизненного процесса. Хотя бы летом, потому что лето, как известно, маленькая жизнь.

Мне могут возразить, что такая модель жизни подходит только для буржуинов, у которых куча разной недвижимости. Но это не так. Дачи, пригодные, как минимум, для летнего проживания, есть почти у половины россиян.

А если учесть, что чаще всего на дачах живет больше одной семьи – например, старшее поколение плюс взрослые дети со своими детьми – то получается, что доступ к свежему воздуху и огурцам с собственной грядки есть почти у каждого. Проблема интернета – а она ключевая при удаленной работе – тоже в большинстве случаев или решаема, или ее не существует вовсе.

Когда говорят, что мир после пандемии не будет прежним – это, конечно, штамп. Но вот мой личный мир точно вряд ли будет прежним. Я правда всерьёз задумался, что надо что-то менять, и даже понятно – что.

И, полагаю, я такой не один.