 

Медведев объяснил, почему 12 лет назад РФ встала на защиту Абхазии и Южной Осетии

08.08.2020, 11:48, Новости дня

События 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии были, по сути, объявлением войны России, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что именно потому он тогда «принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость».

«В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо», – добавил он.

Медведев добавил, что «Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это не происходило», ответ Москвы «всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире».

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. РФ встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года.

В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

В 2020 году Южная Осетия потребовала от Грузии признать геноцид осетин.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что из поражения в августе 2008 года Грузия делает неправильные выводы.



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