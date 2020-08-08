Мнение: УДК “Боном Ричард” после пожара

08.08.2020, 11:45, Разное

УДК "Боном Ричард" посла масштабного многодневного пожара.

Сейчас на корабле идет первичная уборка + демонтирована поврежденная во время пожара кормовая мачта, у которой существовал риск обрушения.

На первичную уборку флот выделил 10 млн. долларов. Во время этих работ, одновременно начнется подсчет материального ущерба и оценка состояния корабля, по итогам которых будет принято решения – вкладываться ли в восстановление УДК или же списывать его лом.

По оценке флота, для определения конечной судьбы корабля потребуется несколько недель и вердикт будет в конце августа-начале сентября.