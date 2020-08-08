Девушка сфотографировала призрака, но многие думают, что это монтаж
08.08.2020, 11:42, Разное
Девушка рассказывает о странных вещах, которые происходят в ее квартире и делится фотографиями. Если приглядеться, можно увидеть тень на фото, но не монтаж ли это?
Виктория — молодая мама, муж у нее военный. Она ведет блог в инстаграм, где выкладывает шокирующие видео с привидением.
Началось все с того, что во время съемки игры с собакой в кадре неожиданно появилась потусторонняя тень. После этого, в течение недели, произошел еще ряд событий: захлопнулась шторка, в детской спальне неожиданно заиграли игрушки, на видео снова проглядываются неизвестные тени, а радио-няня сходит с ума.
Недавно Виктория снова выложила фото, на котором присутствует мистическая тень. А вы сможете ее найти?
Под фотографией разгорелся жаркий спор. Многие подписчики уверенны, что это просто хороший монтаж. Однако, есть и те, кто верит в мистическую природу всех непонятных явлений, происходящих в этой квартире. Виктория уверяет всех в правдивости своих слов: она говорит, что не стала бы заниматься монтажом и обманывать людей.
Вот, кстати, где спряталась тень.
Сама Виктория не боится потустороннего жителя. Она ласково называет его Олежкой, и не собирается съезжать со съемной квартиры. К тому же, ей очень любопытно, чем все это закончится.
Хозяин съемной квартиры, к слову, в курсе всей ситуации. Видимо, привидение там обитает давно. Он даже согласился уменьшить арендную плату за жилье.
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