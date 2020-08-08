Девушка сфотографировала призрака, но многие думают, что это монтаж

08.08.2020, 11:42, Разное

Девушка рассказывает о странных вещах, которые происходят в ее квартире и делится фотографиями. Если приглядеться, можно увидеть тень на фото, но не монтаж ли это?

Виктория — молодая мама, муж у нее военный. Она ведет блог в инстаграм, где выкладывает шокирующие видео с привидением.

Началось все с того, что во время съемки игры с собакой в кадре неожиданно появилась потусторонняя тень. После этого, в течение недели, произошел еще ряд событий: захлопнулась шторка, в детской спальне неожиданно заиграли игрушки, на видео снова проглядываются неизвестные тени, а радио-няня сходит с ума.

Недавно Виктория снова выложила фото, на котором присутствует мистическая тень. А вы сможете ее найти?

Под фотографией разгорелся жаркий спор. Многие подписчики уверенны, что это просто хороший монтаж. Однако, есть и те, кто верит в мистическую природу всех непонятных явлений, происходящих в этой квартире. Виктория уверяет всех в правдивости своих слов: она говорит, что не стала бы заниматься монтажом и обманывать людей.

Вот, кстати, где спряталась тень.

Сама Виктория не боится потустороннего жителя. Она ласково называет его Олежкой, и не собирается съезжать со съемной квартиры. К тому же, ей очень любопытно, чем все это закончится.

Хозяин съемной квартиры, к слову, в курсе всей ситуации. Видимо, привидение там обитает давно. Он даже согласился уменьшить арендную плату за жилье.