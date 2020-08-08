Мнение: ЧВК в России — как секс в СССР

08.08.2020, 11:35, Разное

Почему уже восемь лет стопорится принятие российского закона о частных военных компаниях.

29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко провел экстренное заседание Совета безопасности и выслушал доклад председателя КГБ генерал-лейтенанта Валерия Вакульчика о том, что «сегодня, примерно в 5.30 утра, возле города Минска было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члена военизированной организации — «Частной военной компании Вагнера».

— Это абсолютно точно установлено, что это «Компания Вагнера»? — уточнил Александр Лукашенко.

— Да, — подтвердил генерал КГБ.

МИД России оперативно включился в вызволение арестованных россиян, но в официальных заявлениях внешнеполитического ведомства название «ЧВК Вагнера» не упоминалось. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вовсе выразил недоумение:

— Что такое «ЧВК Вагнера»? В России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет. Что такое ЧВК? Есть частные охранные предприятия, ЧОПы, частные фирмы охранные. А такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет, — заявил Песков (цитата по РИА «Новости»).

Формально Песков прав. В России нет частных военных компаний. А название «ЧВК Вагнера» уже несколько лет как стало нарицательным.

И этим названием принято обозначать всех россиян с оружием, замеченных в разных концах планеты.

Фото: Reuters

Дело в том, что в России как не было, так и нет закона, регулирующего деятельность частных военных компаний. Хотя проекты такого закона вносились уже трижды….

….После ареста в Минске россиян, которых КГБ Белоруссии идентифицировало как бойцов «ЧВК Вагнера», я связался с одним из разработчиков законопроекта — зампредом Госдумы по госстроительству и законодательству Михаилом Емельяновым.

Емельянов с грустью констатировал:

— Закон похоронен. Его никто не обсуждает. Если он когда-нибудь и будет внесен на рассмотрение Госдумы, его внесут не депутаты, а другие субъекты законодательной инициативы.

А эксперт в сфере регулирования деятельности ЧВК объяснил, почему в 2018 году законопроект в очередной раз завернули (мой собеседник попросил не называть его имени):

— Не будет никакого закона о ЧВК.

Потому что чрезвычайно удобно использовать ЧВКшников по принципу «ихтамнет».

Кто это, мы не знаем. Почему поехали, мы не знаем. И вообще, это просто частный бизнес, а частных военных компаний у нас нет.

ПОДРОБНОСТИ

В общем, как не крути, когда-то давным-давно в СССР не было секса, как сегодня в России – ЧВК. И похоже, что ЧВК в России еще долго не будет…



Рис. отсюда