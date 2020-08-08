Мнение: Российские фермеры богаче советских колхозников

08.08.2020, 11:01, Разное

У фермера в Башкирии ломается трактор. Починить его — дело нескольких дней, а пахать надо прямо сейчас. Тогда фермер вешает плуг на фаркоп своего кадиллака и обрабатывает остаток поля на дорогом внедорожнике. Посевная ждать не будет:

https://www.5-tv.ru/news/306700/video-fermer-vspahivaet-pole-naelitnom-vnedoroznike-zasest-millionov/

https://www.youtube.com/watch?v=L2BYfPXXWqw

Такой автомобиль стоит от 6 млн рублей. Кажется, большая сумма, но только если забыть, что хороший трактор вполне может стоить и 30 млн рублей, при этом одним только трактором фермеру, конечно же, не обойтись: нужна и другая техника.

Сельское хозяйство — доходный бизнес, даже в зонах рискованного земледелия, к которым относится и вся территория Башкирии. Нет ничего странного или необычного в том, что средний фермер — обеспеченный человек, который вполне может себе позволить ездить на дорогом внедорожнике. Разумеется, не все фермеры покупают себе именно кадиллаки, однако приличный внедорожник или пикап всё же есть практически у каждого: без вместительной машины с хорошей проходимостью в сельской местности тяжело.

Если мы обратимся к исторической литературе, мы увидим, что такая ситуация является нормальной. Своё средство передвижения, — лошадь с телегой или автомобиль, — неизменный атрибут сельской жизни. Когда Джон Стейнбек живописал ужасы капитализма в «Гроздьях Гнева», ему и в голову не пришло заставлять доведённых до нищеты фермеров передвигаться пешком. В США даже очень бедная фермерская семья в 1930-е годы всё равно могла себе позволить купить подержанный грузовичок.

В России, к сожалению, крестьяне были разорены сначала Гражданской войной и продразвёрсткой, а потом коллективизацией. В комментариях мне периодически пишут, что колхозники не были нищими, так как они покупали танки и самолёты для помощи фронту, однако этот довод разбивается простым соображением: если бы колхозники могли купить танк или самолёт, то какой-нибудь джип Уиллис, — простой и неприхотливый автомобиль, — стоял бы уж тогда во дворе каждого сельского дома. В реальности, как мы знаем, массовая автомобилизация сельской местности началась только после развала СССР.

Чтобы закрыть тему с колхозниками, покупающими самолёты, объясню этот казус: так как цены в плановой экономике назначались с потолка, вышло так, что самолёт стоил примерно как 100 килограмм мёда, около 50 тысяч рублей на современные деньги. Очевидно, что реальная стоимость производства самолёта была в 100-500 раз больше. Такие выверты плана наблюдались и позже: к примеру, владельцы больших отар овец в некоторых республиках вполне легально становились чуть ли не рублёвыми миллионерами. Вместе с тем средний колхозник был крайне беден, и это стало одной из причин нежизнеспособности всей отрасли сельского хозяйства в СССР.

Подведу итог

Обеспеченный фермер, который может позволить себе хороший автомобиль — это абсолютная норма. Мы отходили от этой нормы в период плановой экономики, однако теперь, когда мы вернулись к нормальным рыночным отношениям, фермеры снова стали нормально зарабатывать.

Вы знаете про успехи нашего сельского хозяйства. Мы сейчас не только обеспечиваем себя зерном и мясом, но и активно захватываем зарубежные рынки. В 2020 году, например, мы полностью остановили импорт свинины, а экспорт мяса из страны, наоборот, вырос вдвое. Мясо у нас покупают даже традиционно аграрные страны, такие как Украина или Вьетнам:

https://zen.yandex.ru/media/id/5ddd1a7cd8a5147cefe9d66c/v-2020-godu-eksport-rossiiskogo-miasa-vyros-v-2-raza-5ebce70304e0620917794174

Причины успехов понятны.

Во-первых, Россия обладает огромными площадями, пригодными для выращивания растений или животных.

Во-вторых, мы остановили бесчеловечный колхозный эксперимент, дав тем самым фермерам возможность нормально работать и зарабатывать.