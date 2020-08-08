 

Водонаева рассказала о жалости к Ефремову

08.08.2020, 11:30, Новости дня

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на отказ актера Михаила Ефремова признать вину в смертельном ДТП в центре Москвы, отметив, что ей «по-человечески» жаль артиста.

Водонаева написала в Instagram, что она «в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит». По ее мнению, судебный процесс по этому делу «стал немного напоминать цирк».

«Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами», – написала она.

Телеведущая добавила, что ей «по-человечески» жаль актера, и выразила уверенность, что ему «сейчас очень тяжело».

При этом она указала, что люди, которые садятся за руль в нетрезвом виде, должны отдавать отчет своим действиям и понимать, что может произойти.

«Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке», – добавила Водонаева.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов оценил судебный процесс по делу Ефремова и призвал артиста не бояться раскаиваться.

Напомним, Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



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