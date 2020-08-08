Зеленский поручил правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны COVID-19

08.08.2020, 11:02, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ростом количества заболевших COVID-19 в Украине поручил правительству провести оценку готовности больниц для оказания помощи инфицированным и обеспечить клиники необходимым оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины 8 августа.

Глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

“Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала”, – сказал Зеленский.

Кабмин также пересмотрит режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на территорию оккупированного Россией Крыма, отметили в ОП.

Вечером 7 августа пресс-служба Кабмина Украины сообщила, что из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 правительство Украины переходит на чрезвычайный режим работы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 8 августа коронавирусом в мире заразилось 19,37 млн человек, из них скончалось 721,3 тыс., выздоровело 11,73 млн.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1489 человек, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750. Умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).