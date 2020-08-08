Журналист Ткач заявил, что обнаружил у себя дома прослушивающее устройство

08.08.2020, 11:02, Новости дня

Журналист программы “Схемы” Михаил Ткач сообщил 8 августа, что обнаружил у себя дома прослушивающее устройство.

“Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют “сверлиться”. Сегодня понял, что это означает”, – написал Ткач в Facebook.

Он добавил, что вызвал полицию.

Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те,… Posted by Mykhailo Tkach on Reede, 7. august 2020

“Украинская правда” отмечает, что среди последних расследований Ткача в программе “Схемы” – материалы о нарушении правил дорожного движения высшими чиновниками и переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.