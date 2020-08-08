Иерарх РПЦ скончался от коронавируса

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08.08.2020, 11:02, Новости дня

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель высшего общецерковного суда Русской православной церкви Исидор умер из-за осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Telegram епископ Зеленоградский Савва.

В сообщении на сайте Кубанской митрополии РПЦ говорится, что Исидор скончался “после непродолжительной тяжелой болезни”.

Митрополиту было 79 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 8 августа коронавирусом в мире заразилось 19,37 млн человек, из них скончалось 721,3 тыс., выздоровело 11,73 млн.

В России коронавирус подтвержден у 875 тыс. человек, 14,7 тыс. из них скончались, 682 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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