В полиции рассказали, где в Украине чаще всего нарушали карантин

08.08.2020, 10:56, Новости дня

Чаще всего карантин в Украине нарушали в Днепропетровской области, Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, пишет пресс-служба Нацполиции.

По его словам, если человек впервые нарушает правила карантина, полицейские проводят с ним профилактическую беседу и не составляют административные протоколы.

“Однако у нас есть много фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий. В таких случаях полицейские реагируют соответственно – составляют административные протоколы”, – отметил Фацевич.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 21628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

На 8 августа количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750. Умерло 1879 пациентов с коронавирусом (27 – за последние сутки), выздоровело 43 655 человек (+600).