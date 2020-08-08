Марка Toyota официально показала обновленный RAV4

08.08.2020, 10:55, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota официально обновил новый паркетник Toyota RAV4 для местного рынка.

Известно, что новый кроссовер имеет мультимедийную систему нового поколения с 9-дюймовым экраном. Среди новшеств указывается новая система, предотвращающая столкновения при ошибке работы с педалью газа. Вместе с тем разработчики оснастили кроссовер и другими инновационными системами, повышающими уровень безопасности.

Из технических характеристик следует отметить, что под капотом установлен 2-литровый бензиновый мотор, который выдает 171 л.с. мощности. Также в продаже доступна модификация с гибридной установкой на 290 л.с. мощности. Остальные данные о новой версии будут известны после выхода на рынок.