 

Марка Toyota официально показала обновленный RAV4

08.08.2020, 10:55, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota официально обновил новый паркетник Toyota RAV4 для местного рынка.

Известно, что новый кроссовер имеет мультимедийную систему нового поколения с 9-дюймовым экраном. Среди новшеств указывается новая система, предотвращающая столкновения при ошибке работы с педалью газа. Вместе с тем разработчики оснастили кроссовер и другими инновационными системами, повышающими уровень безопасности.

Из технических характеристик следует отметить, что под капотом установлен 2-литровый бензиновый мотор, который выдает 171 л.с. мощности. Также в продаже доступна модификация с гибридной установкой на 290 л.с. мощности. Остальные данные о новой версии будут известны после выхода на рынок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Россиян предостерегли от попыток проникнуть в Европу через третьи страны

28.07 / Стало известно о новом способе мошенничества в Сети

30.06 / Эксперт: Американцев в споре с Турцией о С-400 подвела вера в доллар

26.06 / Неожиданный переворот “Жигулей” на скоростной трассе попал на видео

16.07 / Помпео назвал «историю» о «сговоре» РФ с талибами неточной

24.07 / Макфол удивлён – в беседе с Путиным Трамп забыл спросить о «сговоре Москвы с талибами»

07.08 / Кремль и экосистема дезинформации

25.06 / Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

17.07 / Появились сообщения об изнасиловании бывшей ведущей музыкального канала

16.07 / В ООН отреагировали на сообщения о попытках хакеров «украсть» вакцину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска