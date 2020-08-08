Внедорожник Land Rover Defender начали продавать на территории России

08.08.2020, 10:55, Новости дня

В Россию поступила первая партия обновленного внедорожника Land Rover Defender, который доступен в свободной продаже.

Однако указывается, что всего у дилеров доступны 130 экземпляров внедорожника. Специалисты рекомендуют всем желающим быстрее оформить заказ из-за недостаточного количества в свободной продаже. Кроме того, для российского рынка доступны лишь две комплектации SE и HSE. Для езды по бездорожью можно воспользоваться пневматической подвеской, увеличивающей клиренс.

Обновленный внедорожник Land Rover получил светодиодную головную оптику, цифровую приборную панель, а также качественную акустику. Минимальный ценник за базовую версию внедорожника составляет свыше 4,5 млн рублей.