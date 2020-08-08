В РФ подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

08.08.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5212 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 882 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5212 новых случаев коронавируса в 85 регионах», при этом 25,6% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 691, Свердловской области – 178, Московской области – 161.

Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 6 тыс. 615 человек.

Всего в стране выявлено 882 тыс. 347 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 14 тыс. 854 летальных исхода, выздоровели 690 тыс. 207 человек.

Накануне, 7 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5241. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 29.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.