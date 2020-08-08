 

Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

08.08.2020, 10:45, Разное

В середине марта СМИ впервые сообщили о том, что Джуд Лоу вновь станет отцом: папарацци подловили актера и его супругу Филиппу Коэн на прогулке в Примроуз-Хилл в Лондоне, и по изменениям фигуры психолога стало все понятно без официальных подтверждений. Сегодня мир узнал о новых переменах в личной жизни пары – и снова благодаря снимкам фотографов Daily Mail: Филиппа была замечена на одной из улиц Лондона – стройная, подтянутая, без единого намека на беременность. Для 33-летней Филиппы этот ребенок стал первым, а для 47-летнего Джуда – шестым. Новость актер пока не комментирует, поэтому пол, имя и дата рождения малыша остаются неизвестными. 

Джуд Лоу и Филиппа Коэн в Риме, 2015 год

Напомним, о романе Джуда Лоу с психологом Филиппой Коэн стало известно в июне 2015 года. В своих интервью актер не раз замечал, что в девушке его подкупила красота, интеллект, но главное – непубличность. Они встречались четыре года, прежде чем обменялись супружескими клятвами на скромной церемонии в мэрии The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере. В роли шафера выступил старший сын Джуда от брака с Сэди Фрост 22-летний Рафферти. Он опубликовал несколько сторис в своем Instagram, где позировал в костюме с бутоньеркой.

Для Джуда Лоу этот брак стал вторым. Ранее он был женат на дизайнере Сэди Фрост. Супруги развелись в 2003 году после шести лет отношений. В этом браке у Лоу родилось трое детей – сыновья Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме них, у актера также есть еще двое внебрачных детей: 9-летняя дочь София, которую Лоу родила модель Саманта Берк, и 3-летняя Ада – от отношений с Кэтрин Хардинг.



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