 

Следователи начали проверку после гибели вице-президента гильдии продюсеров России

08.08.2020, 10:30, Новости дня

По факту гибели вице-президента гильдии продюсеров РФ Виктора Глухова в Крыму проводится проверка, сообщила пресс-служба крымского управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве сообщили, что «проводится доследственная проверка», передает РИА «Новости».

Ранее источник в правительстве Крыма сообщил, что Глухов упал со скалы и погиб в поселке Новый Свет.



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