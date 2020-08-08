Американские фермеры готовы предоставить чернокожим 2 миллиона рабочих мест на плантациях сахарного тростника

08.08.2020, 10:22, Разное

Президент старейшей в Штатах ассоциации сахарозаводчиков Роберт Малкольм сообщил о поддержке фермерами движения Black Lives Matter и покаянии перед угнетёнными афроамериканцами от лица потомков эксплуататоров.

Дополнительно глава ассоциации сообщил о необходимости решить проблему безработицы среди чернокожих. Для этого Малькольм предложил трудоустроить более 2 миллионов на плантациях сахарного тростника.

– Работа в общем-то не сложная, но в отрасли наблюдается дефицит рабочих рук. Множество белых — откровенные лентяи и не хотят заниматься уборкой тростника на свежем воздухе, предпочитая свои пыльные офисы. Мы предлагаем привлечь к работе афроамериканцев. Не важно из какого вы штата. Место найдётся каждому. Кроме того, мы готовы обеспечить вас едой. Я считаю, эта акция показывает насколько мы сопереживаем угнетённым афроамериканцам и готовы так искупить свою вину, – заявил Малкольм.

Помимо заработной платы, всем рабочим гарантируют бесплатное жильё. Для этого рядом с плантациями построят модульные бараки. Чтобы чернокожие не сталкивались с потомками белых угнетателей вся территория агропредприятий будет ограждена высоким забором с колючей проволокой. Также запланирована установка специальных гигиенических фонтанчиков.