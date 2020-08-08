 

Военные подключились к задержаниям участников «велопробега солидарности» в Минске

08.08.2020, 10:08, Новости дня

Правоохранительные органы, а также военнослужащие задерживают в Минске велосипедистов, которые участвуют в акциях солидарности с осужденными сторонниками соперников президента Александра Лукашенко, сообщили местные правозащитники.

В правозащитном центр «Весна» сообщили, что в Минске «задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности». По их данным, «в задержании участвуют не только сотрудники милиции, но и военные», передает ТАСС.

Массовые задержания начались в пятницу. Отмечается, что «велосипедистов задерживают вместе с велосипедами».

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала комментировать эту информацию, однако опровергла сообщение ряда Telegram-каналов о якобы сбитом машиной силовиков велосипедисте: «Это фейк. Предварительно известно, что у человека приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован».

Вместе с тем в соцсетях начали появляться видео очевидцев, которые, в частности, запечатлели, как сотрудники ОМОН на ходу задерживают несколько велосипедистов.

В пятницу в соцсетях появились призывы провести акции протеста в Минске. Автомобилистам предлагалось в 19.00 (совпадает с мск) выехать на центральные улицы городов, сигналить и включать песню Виктора Цоя «Перемен». Эпицентром протеста стал проспект Независимости, ГАИ даже пришлось ограничить движение на нем, передает РИА «Новости».

Второй флэшмоб предполагал выезд примерно в это же время из разных точек Минска групп велосипелистов, которые курсировали по городу.

Напомним, основной день голосования в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

7 августа в ходе наблюдения за досрочным голосованием на одном из избирательных участков был задержан руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков.

6 августа пресс-секретарь политика Анна Красулина сообщила, что руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – Мария Мороз задержана в Минске. Позже ее отпустили.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

25.06 / Украина направила РФ ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе

14.07 / Золото стало приносить РФ больше дохода, чем газ

23.07 / Россия сократила золотовалютные резервы

30.07 / ЕС продлил санкции против Северной Кореи еще на год

15.07 / Обстрел группы эвакуации под Зайцево. В 35-й бригаде рассказали, что тело военного медика до сих пор не эвакуировали, судьба еще одного военнослужащего неизвестна

27.07 / Волкер ответил на вопрос, нападет ли Россия на Украину со стороны Крыма

05.08 / Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков

04.07 / Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

21.07 / В мире: Конфликт Азербайджана и Армении перекинулся на Грузию и Сербию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска