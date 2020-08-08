 

В Мемориальном музее космонавтики состоялась торжественная презентация силуминовой скамейки

08.08.2020, 10:03, Разное

В государственном бюджетном учреждении культуры «Мемориальный музей космонавтики» состоялось торжественная презентация силуминовой скамейки, созданной по новейшей технологии диагональной сварки с применением нового силуминового сплава, армированного диоксидом водорода.

Новая технология сварки была внедрена на предприятии, подконтрольном госкорпорации «Роскосмос».

– Технологии нужны не только там в космосе, но и на земле. Без них в дальний космос не улетишь. Отдельный рабочий момент — посетителям будет где присесть после осмотра. Сами того не зная, прикоснутся к космосу», — комментирует презентацию скамейки директор ГБУК, – Наталья Артюхина.

Сплав, помимо производства прочных скамеек для парков и музеев, планируется применять в производстве нового, перспективного ракеты-носителя «Крыло-АТМ-М-С-Т», первый испытательный пуск которого планируется осуществить в 2032 году с космодрома Восточный.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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