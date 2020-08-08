 

Авиакатастрофа в Индии. Погибло 18 человек, как минимум 20 раненых в критическом состоянии

08.08.2020, 9:53, Новости дня

В результате крушения самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Карипур (штат Керала) погибло 18 человек. Об этом сообщает ANI со ссылкой на министра гражданской авиации страны Хардипа Сингха Пури.

Таким образом, чиновник не подтвердил информацию о том, что число погибших увеличилось до 20.

По его словам, в больницах остается 127 пассажиров и членов экипажа. Издание Hindustan Times со ссылкой на медицинский источник пишет, что как минимум 20 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Самолет, выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение во время посадки вечером 7 августа. По информации управления гражданской авиации Индии, лайнер садился в условиях сильного дождя, не сбросив скорость. В итоге борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, упал в долину и разломился на две части.

По информации авиакомпании, в самолете было 190 человек: 184 пассажира, в том числе 10 детей, и шестеро членов экипажа. В результате крушения погибли оба пилота, остальные погибшие – пассажиры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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