Компания Kia обновила седан и хэтчбек Kia Rio для рынка США

08.08.2020, 9:50, Новости дня

Известная марка Kia официально представила обновленные версии седана и хетчбэка Kia Rio для рынка США.

В свою очередь, серийное производство запланировано на конец 2020 года. Распознать обновленную версию можно по обеим частям кузова, а также модернизированную салону, который обладает качественными материалами отделки и расширенным мультимедийным комплексом.

Производитель пока скрывает технические характеристики новых моделей Rio, однако предполагается, что здесь применят 1,6-литровый бензиновый двигатель. Новые седаны и хетчбэки будут приводиться в движение бесступенчатым вариатором. Остальные характеристики озвучат позже. Аналитики пока не готовы прогнозировать вероятный ценник на модели Rio.