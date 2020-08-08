 

Компания Kia обновила седан и хэтчбек Kia Rio для рынка США

08.08.2020, 9:50, Новости дня

Известная марка Kia официально представила обновленные версии седана и хетчбэка Kia Rio для рынка США.

В свою очередь, серийное производство запланировано на конец 2020 года. Распознать обновленную версию можно по обеим частям кузова, а также модернизированную салону, который обладает качественными материалами отделки и расширенным мультимедийным комплексом.

Производитель пока скрывает технические характеристики новых моделей Rio, однако предполагается, что здесь применят 1,6-литровый бензиновый двигатель. Новые седаны и хетчбэки будут приводиться в движение бесступенчатым вариатором. Остальные характеристики озвучат позже. Аналитики пока не готовы прогнозировать вероятный ценник на модели Rio.



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