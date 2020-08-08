 

ЦИК Белоруссии организует передвижные избирательные участки в автозаках

08.08.2020, 9:40, Разное

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина подписала постановление «О повышении мобильности и безопасности граждан на выборах Президента Республики Беларусь», который разрешает избиркомам устанавливать урны для голосования в автозаках.

По словам председателя ЦИК, данная мера позволит снизить опасность вспышки эпидемии в результате большого скопления людей на президентских выборах. Граждан, голосующих за альтернативных кандидатов (для них установят урны со специальными пометками), будут для их же здоровья и безопасности изолировать в просторных и удобных автозаках, где заранее оборудуют мобильные избирательные участки.

Местом наибольшей концентрации таких передвижных «выборок», как их уже успели окрестить местные сотрудники правоохранительных органов, избрана столица республики, как наиболее политически активный регион страны, чью потребность в избирательной активности следует удовлетворить как можно быстрее.

Напомним, что по данным нашего агентства «Белта», в Минск были заранее стянуты санитарные части вооруженных сил республики при поддержке БТР (в которых будут изолировать больных) и танков. Все эти силы призваны обеспечить наиболее спокойное, безопасное и здоровое протекание такого важного для политической жизни страны события.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Пандемия нарушила планы Рудковской посетить Японию: Впервые за 13 лет не поехала

24.07 / У голливудского актера Мела Гибсона выявили коронавирус

16.07 / Мнение: Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину?

28.07 / Рубеж 1941 года: Где Красная армия остановила гитлеровцев в битве за Москву?

02.07 / Личное: Одна одинёшенька

04.07 / Анна Семенович продемонстрировала пикантное видео из массажного кабинета

30.06 / “И спелись, и спились”: Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

06.08 / Шойгу нашел время хвататься

07.08 / Все о зомби – от А до Я

21.07 / Личное: Могла бы нарисовать ее по памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска