ЦИК Белоруссии организует передвижные избирательные участки в автозаках

08.08.2020, 9:40, Разное

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина подписала постановление «О повышении мобильности и безопасности граждан на выборах Президента Республики Беларусь», который разрешает избиркомам устанавливать урны для голосования в автозаках.

По словам председателя ЦИК, данная мера позволит снизить опасность вспышки эпидемии в результате большого скопления людей на президентских выборах. Граждан, голосующих за альтернативных кандидатов (для них установят урны со специальными пометками), будут для их же здоровья и безопасности изолировать в просторных и удобных автозаках, где заранее оборудуют мобильные избирательные участки.

Местом наибольшей концентрации таких передвижных «выборок», как их уже успели окрестить местные сотрудники правоохранительных органов, избрана столица республики, как наиболее политически активный регион страны, чью потребность в избирательной активности следует удовлетворить как можно быстрее.

Напомним, что по данным нашего агентства «Белта», в Минск были заранее стянуты санитарные части вооруженных сил республики при поддержке БТР (в которых будут изолировать больных) и танков. Все эти силы призваны обеспечить наиболее спокойное, безопасное и здоровое протекание такого важного для политической жизни страны события.