На теле умершей в Среднеуральском монастыре девочки обнаружили травмы

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08.08.2020, 9:30, Новости дня

На теле 15-летней девочки, умершей в Среднеуральском женском монастыре от онкологического заболевания, нашли телесные повреждения, сообщают СМИ.

В данный момент тело находится на судебно-медицинской экспертизе, передает портал «Екатеринбург онлайн».

Ранее следователи, по данным портала, якобы отказали в выдаче тела до проведения экспертизы, в то же время не став оспаривать наличие диагноза – диффузной глиомы ствола мозга.

Накануне сообщалось, что проверка не выявила на теле девочки «повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти».

Напомним, 6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря.

При этом схимонах Сергий (Николай Романов) сообщил, что у скончавшейся 15-летней девочки был рак головного мозга.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося. В пресс-службе регионального СУ СК не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела.

27 июля аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.



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