 

Общественность раскритиковала Андрея Норкина, «быстро» забывшего покойную жену

08.08.2020, 9:30, Разное

Пользователи Интернета подвергли критике Андрея Норкина за то, что он очень быстро позабыл умершую супругу. Поклонники стали обговаривать действия ведущего на похоронах Юлии Норкиной и после них.
Во время похорон Юлии Норкиной Андрей Норкин часто куда-то отлучался. На работу не приходил только неделю, что подписчики посчитали маленьким периодом для траура. Через месяц ведущий поехал отдохнуть на море, поделившись в своем блоге роликом с пляжа. Также он праздновал свое 52-летие с близкими друзьями и продемонстрировал большой конструктор, подаренный на именины, который собрал в космический корабль.

Поклонники считают, что после кончины супруги Андрей Норкин быстро пришел в себя, окунувшись в повседневность. Фанаты стали называть его жестоким человеком и напоминать о жизненном бумеранге. Общественность считает, что ведущий не горевал по жене.



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