Компания Huawei переведет все свои устройства на собственную HarmonyOS

08.08.2020, 9:17, Разное

Huawei намерена максимально внедрить операционную систему собственной разработки. Так, уже в ближайшее время на HarmonyOS могут перевести все устройства компании.

Для выполнения указанной цели Huawei необходимо будет полностью отказаться от применения каких-либо комплектующих или программного обеспечения иностранных производителей. В новой ОС все разработки будут основаны только на китайских технологиях. Причиной такого решения стали санкции Соединенных Штатов в отношении корпорации и запрет на использование Google-продуктов.

В последующих устройствах Huawei откажется от задействования операционной системы Android, также будут заменены на собственные продукты и все приложения, работающие на ней. При этом, как уже сообщалось ранее, компания примет все меры, чтобы покупатель получил максимальный комфорт от использования ее гаджетов. Так, программы на HarmonyOS дадут возможность пользоваться браузерами, видеохостами, банкингом, интернетом вещей, офисными сервисами, носимыми устройствами и многими другими сферами применения электронных девайсов.

По сведениям гендиректора китайской корпорации, уже ближайший выход смарт-часов от Huawei даст возможность воочию убедится во всех преимуществах собственной ОС. Далее на нее переведут все смартфоны, планшеты и компьютеры компании. Стоит отметить, что в планах китайских разработчиков – сделать новинку наиболее популярной в мире.