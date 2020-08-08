СК возбудил новое уголовное дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

08.08.2020, 9:16, Новости дня

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Подозреваемым является сторонник блогера Алексея Навального из Воронежа.

Фигурантом дела о реабилитации нацизма стал житель Воронежа Александр Хорошильцев. Он загрузил на сайт «Банк памяти» фото Гитлера и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович», передает РИА «Новости».

Следователи допросили его и изъяли у него электронные носители информации.

На личной странице мужчины в соцсети «Вконтакте» размещены несколько роликов блогера Алексея Навального. Также он состоит в группе «Команда Навального».

Напомним, в 2020 году шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме из-за коронавируса. Позже среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Фигурантами стали житель Кемерово Дмитрий Бородаенко и Максим Гусев из Перми. В соцсетях оба выражали поддержку Навальному. Теперь подозреваемым грозит ответственность по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

Первые задержания подозреваемых в размещении в интернете фотографий нацистских преступников прошли в середине мая. Все эти молодые люди оказались сторонниками Навального.

Накануне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках к Конституции.