Орландо Блум снял на видео танец беременной Кэти Перри

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08.08.2020, 8:53, Разное

Орландо Блум показал танец беременной Кэти Перри. Актриса решила размяться возле едущего автомобиля.
На своей странице в Instagram Орландо Блум опубликовал забавное видео, которое снял во время поездки на машине. На кадрах можно увидеть, как беременная Кэти Перри сидит на переднем сиденье автомобиля, а когда начинает играть музыка из салона, то начинает танцевать. Орландо Блум эмоционально реагирует на движения избранницы, поддерживая мать своего ребенка.

Подписчики быстро отреагировали на новую публикацию, написав много комплиментов и вопросов. Они стали спрашивать, почему актриса в маске, а многие поклонники даже подумали, что пара спешит в больницу на роды. Ролик просмотрело более миллиона подписчиков.



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