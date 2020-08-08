Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

08.08.2020, 8:53, Разное

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон, которым отметит свое 10-летие. Mi 10 Ultra обещает быть одним из самых инновационных на рынке мобильных технологий.

Информацию о грядущей новинке опубликовал один из популярных блогеров инсайдеров. По данным информатора с ником Ice Universe, Xiaomi Mi 10 Ultra будет иметь прозрачный корпус из керамики, придающий гаджету ультрамодный вид. Выход смартфона приурочат к десятилетнему юбилею китайского IT-гиганта, поэтому устройство по-настоящему удивит даже самых требовательных клиентов, обещает инсайдер. Ранее предполагалось, что название флагмана будет Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10s или Mi 10 Pro Plus, однако все эти слухи не нашли подтверждение.

Работать девайс будет на платформе Qualcomm Snapdragon 865, дополненной оперативной памятью в 16 гигабайт. Гиперболический AMOLED-дисплей Xiaomi Mi 10 Ultra получит функцию обновления изображения с частотой 120 герц. Камеру китайский производитель оснастит большим зумом и перископом, при этом селфи-объектив будет встроен под экран.

Также Mi 10 Ultra оснастят самой мощной проводной и беспроводной зарядкой, емкость аккумуляторной батареи при этом составит 4,5 тысячи мАч. Восполнять ее объем можно будет с помощью сверхбыстрой 100-ваттной зарядки и беспроводной в 55 Вт. Подробности новинки обнародуют уже вскоре, 11 августа, ценник на смартфон пока не известен, однако его тираж будет ограниченным.