Коронавирусом в мире заразились более 19,37 млн человек

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08.08.2020, 8:42, Новости дня

К утру 8 августа общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 19 378 036 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Больше всего инфицированных в США (4 941 755), Бразилии (2 962 442) и Индии (2 088 611).

Число связанных с коронавирусом смертей достигло 721 324. Так, в США скончались 161 347 человек, в Бразилии – 99 572, в Мексике – 51 311, в Великобритании – 46 596, в Индии – 42 518.

Более 11,73 млн человек в мире уже выздоровели от коронавируса. По количеству выздоровевших лидируют Бразилия (2,27 млн), США (1,62 млн) и Индия (1,42 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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