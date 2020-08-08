В Украине снова почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
08.08.2020, 8:42, Новости дня
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1489 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Накануне было подтверждено 1453 случая инфицирования.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750. Умерли 1879 пациентов с коронавирусом (27 за последние сутки), выздоровели 43 655 человек (+600).
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 2955;
Волынская область – 4226;
Днепропетровская область – 1525;
Донецкая область – 965;
Житомирская область – 2101;
Закарпатская область – 5697;
Запорожская область – 919;
Ивано-Франковская область – 5552;
Киев – 9378;
Киевская область – 4128;
Кировоградская область – 718;
Луганская область – 152;
Львовская область – 10 726;
Николаевская область – 696;
Одесская область – 4069;
Полтавская область – 491;
Ровенская область – 6747;
Сумская область – 653;
Тернопольская область – 3257;
Харьковская область – 4661;
Херсонская область – 259;
Хмельницкая область – 1323;
Черкасская область – 996;
Черновицкая область – 6565;
Черниговская область – 991.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Киеве (200), в Одесской (165) и Львовской (154) областях. Меньше всего – в Полтавской области (два случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 8 августа коронавирусом в мире заразилось 19,37 млн человек, из них скончались 721,3 тыс., выздоровели 11,73 млн.
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