“Прощание славянки”

08.08.2020, 8:31, Разное

Гоа: на прощальной вечеринке русской девушки на вилле в Арпоре вспыхнула драка, один человек ранен…

PANAJI: Даже после того, как главный министр Прамод Савант приказал полиции принимать жесткие меры против вечеринок и выступил с призывом не проводить вечеринки во время пандемии, иностранцы в штате продолжают это делать.

Прощальная вечеринка, устроенная для себя 22-летней русской девушкой на вилле в Арпоре, переросла в жестокую драку после того, как группа молодых людей сошлась в рукопашную во время танцев. На вечеринке присутствовало около 17 молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, в том числе дети некоторых известных людей и бизнесменов.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, но стал известен только после того, как видео с вечеринки стало вирусным в социальных сетях. На видео ясно видно, как дерутся мальчики и девочки, а также то что некоторые люди пытаются вмешаться.

Полиция Анджуны наказала двоих за причинение ранения одному молодому человеку огнестрельным оружием.

В полиции сказали, что хозяйка вечеринки в основном жила в штате, так как у нее здесь семья. У нее есть контакты с детьми из обеспеченных семей, все они были приглашены на вечеринку. Полиция, однако, отрицала наличие наркотиков на вечеринке.

Это не первая вечеринка с момента блокировки. Источники сообщили, что в Ашвеме несколько иностранных граждан устроили вечеринку в каменоломне. Другая, где полиция изъяла несколько музыкальных инструментов, была проведена в Арамболе.