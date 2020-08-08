“Прощание славянки”

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08.08.2020, 8:31, Разное

Гоа: на прощальной вечеринке русской девушки на вилле в Арпоре  вспыхнула драка, один человек ранен…

PANAJI: Даже после того, как главный министр Прамод Савант приказал полиции принимать жесткие  меры против  вечеринок  и  выступил с  призывом не  проводить вечеринки  во время пандемии, иностранцы в штате продолжают это делать.

Прощальная вечеринка, устроенная для себя 22-летней русской девушкой на вилле в Арпоре, переросла в жестокую  драку  после того, как группа молодых людей сошлась в рукопашную  во время танцев. На вечеринке присутствовало около 17 молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет, в том числе дети некоторых известных людей и бизнесменов.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, но стал известен только после того, как видео с вечеринки стало вирусным в социальных сетях. На видео ясно видно, как дерутся мальчики и девочки, а также то  что  некоторые люди пытаются вмешаться.

Полиция Анджуны наказала двоих за причинение ранения одному молодому человеку огнестрельным оружием.

В полиции сказали, что хозяйка вечеринки  в основном жила в штате, так как у нее здесь семья. У нее есть контакты с детьми из обеспеченных семей, все они были приглашены на вечеринку. Полиция, однако, отрицала наличие наркотиков на вечеринке.

Это не первая вечеринка с момента блокировки. Источники сообщили, что в Ашвеме несколько иностранных граждан устроили вечеринку в каменоломне. Другая, где полиция изъяла несколько музыкальных инструментов,  была  проведена в Арамболе.



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