 

Стилист о преображении звезды сериала “Ольга” Трояновой: Нарочитая женственность

08.08.2020, 8:23, Разное

Весной Яна Троянова перестала быть блондинкой. Актриса затонировала локоны в нежно-розовый цвет. На съемках шоу “Последний герой” знаменитость носила дреды. Летом же звезда сериала “Ольга” покрасила волосы в ярко-розовый цвет, чем снова приятно удивила поклонников.

Необычный образ Трояновой высоко оценивают профессионалы. Так, стилист Лусабер Вартазарян считает, что Яна может себе позволить многие эксперименты с внешностью, поскольку у нее шикарная фигура. “На преображения Яны всегда интересно смотреть. Это не просто розовые волосы или дреды, каждый образ полностью завершен, его интересно рассматривать”, – сказал эксперт.

Например, необычный цвет волос актриса поддерживает пастельной клетчатой рубашкой. Такая одежда, по мнению Вартазаряна, возвращает в 1950-е годы, “в эпоху pin up и нарочитой женственности”.

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Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) 3 Май 2020 в 1:53 PDT

Дреды, которые носила Яна, неспроста дополнялись короткой кожаной юбкой, пиратской шляпой и прочей бросающейся в глаза одеждой. Стилистам удалось сделать из нее воина, добавил Лусабер. “Мне хотелось бы чаще видеть на экране таких стильных женщин”, – сказал эксперт в беседе с “Дни.ру”.



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