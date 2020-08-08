 

Заявление Лукашенко про Крым возмутило белорусов

08.08.2020, 8:23, Разное

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко коснулся вопроса Крыма. Президент заявил, что на месте киевского руководства начал бы войну за полуостров. “Там бы легло уже тысячи человек”, – сказал белорусский лидер.

Слова президента большинство белорусов восприняло крайне негативно, отметила Эльвира Мирсаламова. Граждане республики считают возвращение региона в состав России восстановлением исторической справедливости, заверила политик.

Мирсаламова не исключила, что говоря о готовности воевать за Крым, Лукашенко таким образом предупреждает о своей решимости подавлять пророссийское движение в восточных районах Белоруссии. Она напомнила, что вооруженные силы республики в Витебске проводили совместные военные учения с британскими подразделениями.

Возмущение политика вызвало и то, что белорусское законодательство ставит в один ряд военнослужащих украинских националистических батальонов и солдат ДНР и ЛНР, которые защищают свою родину. “Оттого и происходят истории, как с недавним задержанием и обвинением российских граждан”, – цитирует Мирсаламову портал “Политнавигатор”.

Напомним, что в сентябре 2019 года Александр Лукашенко в общении с представителями украинских СМИ ответил на вопрос о шансах Украины вернуть Крым. Белорусский лидер считает, что это невозможно. “Вопрос закрыт раз и навсегда”, – сказал глава государства.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения добрососедские и с Украиной, в этом все дело»: Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским, а «Белавиа» не летает в Симферополь pic.twitter.com/PPjVgtZ6St

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 18, 2020

Как писали “Дни.ру”, один из главных оппонентов Александра Лукашенко – бывший дипломат Валерий Цепкало – пообещал, что в случае победы оппозиции на президентских выборах Минск будет соблюдать международную блокаду Крыма. На полуостров не полетят белорусские самолеты, не откроются отделения банков, а в местные порты не будут заходить суда под белорусским флагом, заявил он.



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