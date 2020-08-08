 

Названы три страны с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

08.08.2020, 8:17, Разное

В Индии, Аргентине и Колумбии на сегодняшний день медики фиксируют наиболее высокие темпы прироста заболевших коронавирусом. Всего в мире COVID-19 обнаружили у 0,2% населения.
Очагами распространения COVID-19 в последнее время является Америка и Азия. В особенности непростая ситуация складываются в латиноамериканских странах. Рост случаев заболеваемости снова начал отмечаться в Южной и Западной Европе. Это связывают с курортным сезоном.

Отмечается, что коронавирус стал причиной смерти 715 тысяч человек. В последнее время число умерших уменьшается, а выздоровевших – растет. За минувшие семь дней лидерами среди стран, демонстрирующих высокие темпы заболеваемости, являются Индия, Колумбия и Аргентина. В первом государстве рост составил 23,5%. Что касается Колумбии, то прирост заболевших достиг 25,7%. В Аргентине на этой неделе пациентов стало на 23% больше.

От пандемии сильнее всего страдают США. Там за неделю рост составил 8,5%. Ежедневно в стране выявляется порядка 60 тысяч новых пациентов.

Что касается европейских государств, то наиболее тревожная ситуация наблюдается во Франции и Испании. В последней общее число заболевших с момента начала пандемии приблизилось к отметке 315 тысяч человек. Во Франции аналогичный показатель составил 195,6 тысячи человек.



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