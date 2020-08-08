Названо время суток, когда лучше отказаться от малины

08.08.2020, 8:17, Разное

Диетолог Ольга Кондратенко рассказала, в какое время суток лучше не стоит есть малину. Эту полезную ягоду не нужно употреблять на ночь.

По словам специалиста, свежая малина является очень полезной. К тому же эта ягода обладает низким гликемическим индексом. В 100 граммах малины присутствуют 52 килокалории. Это значит, что те, кто тщательно следит за своим лишним весом, могут употреблять ягоду без всяческих ограничений. Однако вечером лучше отказаться от поедания малины, чтобы не произошло расстройство желудка или же не возник метеоризм. Лучше всего есть ягоду до обеда.

За день можно употреблять до 150 грамм малины. Она представляет собой мощный антиоксидант, который содержит огромное число миро- и макроэлементов. Речь идет о витаминах групп В и С, рибофлавине. Это летнее лакомство способно снизить уровень холестерина, оказывает благоприятное воздействие на сердце и сосуды, является профилактикой ОРВИ.

Малину могут есть люди, страдающие сахарным диабетом. Однако от нее лучше отказаться пациентам с подагрой из-за наличия в ягоде пуринов.