В РФ резко выросло число мошенничеств с платежными системами

08.08.2020, 8:03, Новости дня

Количество мошеннических операций с платежными системами за первые полгода выросло на 120%, наибольший рост отмечен в Саратовской, Омской областях и Москве, следует из сборника Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в РФ за январь-июнь 2020 года.

В сборнике указывается, что «более чем вдвое увеличилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (на 120,1%, до 14 тыс. 552)», передает ТАСС.

Негативно выделяются Саратовская (1 тыс. 327, +66,3%), Омская (1 тыс. 205, +180,9%) области и Москва (964, +129%). В Северо-Кавказском федеральном округе число таких преступлений минимально, всего их зарегистрировано 428.

Отмечается, что на долю мошенничеств, совершенных с использованием интернета, мобильных средств связи, компьютерной техники или других информационно-телекоммуникационных технологий, приходится более 67% и этот массив продолжает увеличиваться. Например, в Москве количество таких мошенничеств возросло трехкратно – с 4 тыс. 513 до 13 тыс. 533.

В целом, массив киберпреступлений за последние пять лет увеличился более чем в шесть раз – с 43,8 тыс. преступлений в 2015 году до 294,4 тыс. в 2019 году.

«По итогам первого полугодия 2020 года их количество возросло почти на 92% (до 225,5 тыс.). Если годом ранее такими деяниями было каждое девятое регистрируемое преступление, то сегодня это уже каждый пятый факт (22,3 %)», – говорится в документе.

Больше половины преступлений (57%) совершаются с использованием интернета, свыше 40% – при помощи средств мобильной связи (это количество выросло на 104,6%, до 95,4 тыс.).

Более 80% таких преступлений совершается путем кражи или мошенничества, каждое одиннадцатое связано с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков.

Ранее российские банки предложили передавать личные данные мошенников их жертвам.