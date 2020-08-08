Как дочь главы контрразведки ФСБ спрятала свою элитную недвижимость

08.08.2020, 8:14, Разное

Дочь главы контрразведки ФСБ генерала Николая Юрьева оказалась владелицей элитной недвижимости, выяснил The Insider. Она ведет роскошную жизнь, которую ни ее отец, ни муж не имеют возможности оплачивать на легальные доходы. Сама Александра Юрьева связана со страховой компанией, которая зарабатывает на сомнительных сделках с Роскосмосом и Минобороны (теми самыми ведомствами, которые должна контролировать контрразведка).

Столичный ЖК «Кутузовская ривьера» расположен на западе столицы, недалеко от Кутузовского проспекта и в непосредственной близости к природному заказнику «Долина реки Сетунь». Здесь поселились многие известные россияне: депутаты Госдумы Евгений Федоров и Михаил Емельянов, зять премьер-министра Александр Удодов, брат тульского губернатора Артем Дюмин, алтайский губернатор Виктор Томенко, футболист Денис Глушаков, светская дама Наталья Якимчик.

Одна из квартир в «Кутузовской ривьере» засекречена, в выписке из Росреестра вместо имени имени собственника указано «Российская Федерация». Это объект площадью 165,5 м², на восьмом этаже корпуса № 4. Рыночная цена недвижимости, исходя из стоимости одного метра жилья сопоставимой площади, может колебаться от 65 до 113 млн рублей.

По данным The Insider, тайным владельцем квартиры за $1,2 млн (усредненная оценка) является Юрьева Александра Николаевна. Соответствующий адрес указан в качестве ее домашнего в базе ГИБДД за 2016 год. С того момента, согласно выписке из ЕГРН о переходе прав, собственник квартиры (залегендированный под «РФ») остался прежним.

Александра Юрьева, как выяснил The Insider (об этом ниже), не является должностным лицом. Поэтому под «защиту» Росреестра она могла попасть благодаря своим родственным связям. Единственный в России высокопоставленный деятель с именем Николай Юрьев — это руководитель департамента военной контрразведки ФСБ.

Александра Юрьева родилась 16 августа 1983 года в городе Мирный. Это закрытый военный населенный пункт в Архангельской области. После окончания местной школы девушка переехала в Москву и училась в Институте международной торговли и права. Она проводила время в военном санатории «Лазурный берег» в Сочи. Проживала же в военной части подмосковного Одинцово-10 — столице РВСН. Генерал-полковник Николай Юрьев является выпускником Ростовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск.

Главой Департамента военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев стал в 2015 году. До этого эту должность занимал Александр Безверхий. Так совпало, что после того, как в 2014 году военная контрразведка заинтересовалась многочисленными случаями отравлений в армии, связанных с кейтеринговыми компаниями Пригожина, Безверхий покинул должность (Пригожин же не только остался безнаказанным, но и расширил свой бизнес на школы, где снова оказался в центре скандала с массовыми отравлениями).

После прихода Юрьева контрразведка ФСБ стала привлекать внимание уже совсем в другом контексте — именно эта служба арестовала журналиста Ивана Сафронова.

На момент назначения Юрьева на должность главы контрразведки в 2015 году его дочь ездила на Mercedes-Benz E 250. Сразу после стала обновлять автомобили ежегодно: ее личный парк пополнился Lexus RX200t, Mercedes-Benz AMG GLE 43 и Porsche Macan S.

The Insider нашел аккаунт Александры Юрьевой в «ВКонтакте». В основном она публикует снимки за рулем и с отдыха.

Можно встретить фото и на борту яхты.

Юрьева не отказывает себе в дорогих вещах. На одном из снимков у нее на плече висит сумка Boy Chanel из зернистой кожи теленка стоимостью 385 тысяч рублей.

Пользователь Instagram @autojustic, который публикует снимки красивых автономеров, в 2016 году загрузил снимок машины с номером м525хе197, который, по данным The Insider, принадлежит Юрьевой. Рядом — BMW с госномером х525ме777.

«Муж и жена, у меня в гараже паркуются», — оставил комментарий @e.kirillov87. Судя по тому, что пользователь публиковал совместное фото с футболистом Глушаковым и хештегами #соседи и #лучшиесоседи, он тоже проживает в ЖК «Кутузовская ривьера».

BMW, как установил The Insider, принадлежит Санникову Вячеславу Сергеевичу. Мы нашли дополнительное подтверждение связи Юрьевой и этого мужчины: с мобильного телефона Санникова в 2017 году оплачивались парковки автомобиля генеральской дочери.

Вячеславу Санникову 42 года. Он переехал в Москву из Волгограда 10 лет назад и устроился фитнес-тренером в сеть World Class, узнал The Insider. Еще несколько лет назад он брал кредиты и допускал полуторамесячные просрочки.

В 2017 году Александра Юрьева учредила ООО «Гетфит» — фитнес-клуб Get Fit Gym, открытый, предположительно, под влиянием занимающегося тренингом мужа, который оформлен в компании коммерческим директором. Доходы от этого единственного бизнеса предполагаемой дочери генерала ФСБ вряд ли могут позволить ей вести элитный образ жизни. Клуб работает в минус, по итогам 2019 года убыток составил 6,4 млн рублей.

Доходы Николая Юрьева публично не раскрываются. Однако даже у руководителей ФСБ уровня заместителей главы ФСБ Александра Бортникова, согласно их декларациям, зарплата не превышает 7 млн рублей в год. Только на квартиру для дочери, без учета автомобилей и поддержания роскошного образа жизни, руководителю контрразведки пришлось бы копить никак не менее 15 лет. При этом высокое назначение он получил только пять лет назад, до этого легально зарабатывать он должен был еще меньше.

Плюс ко всему, у семьи Юрьевых, как установил The Insider, есть как минимум еще одна квартира на улице Академика Анохина. Ее площадь — 79,9 м², цена — около 15 млн рублей. В выписке из Росреестра на объект указана долевая собственность. Каждая из двух долей записана на «Российскую Федерацию».

The Insider удалось установить прежнее место трудоустройства Александры Юрьевой. Она получала зарплату в страховой компании «Мегарусс-Д». Основные клиенты страховщика — фирмы–производители ракетно-космической и радиотехнической техники, Роскосмос и Минобороны. То есть те структуры, которые находятся в поле внимания военной контрразведки ФСБ.

Госконтракты достаются «Мегарусс-Д» даже тогда, когда конкуренты предлагают оказать услуги существенно дешевле. Так, контракт с АО «Российские Космические Системы» на страхование от несчастных случаев и болезней был заключен по цене 33,3 млн рублей, хотя «Росгосстрах» требовал за свои услуги всего 18 млн.

Страховала «Мегарусс-Д» также стыковку «Союз МС-14» с роботом Федором на борту.

Перед выходом этой публикации The Insider связался с Александрой Юрьевой по телефону:

— Александра Николаевна, добрый день. Меня зовут Сергей Ежов, я корреспондент издания The Insider, занимаюсь журналистскими расследованиями. Я обнаружил, что вам принадлежит квартира в ЖК «Кутузовская ривьера» стоимостью больше миллиона долларов…

— И что?

— Хочу разобраться, могли ли вы позволить себе это приобретение самостоятельно. Или сделали это при помощи вашего отца генерала Николая Юрьева?

— Не понимаю, почему я вам должна объяснять что-то.

— Интерес связан с достаточно высокой должностью, которою занимает ваш отец.

— Почему я должна с вами об этом разговаривать?

— В этом может быть общественный интерес. Если вы… (не успел договорить)..

— Не могу вам дать такую информацию, извините (повесила трубку).