Академик Гинцбург рассказал об эффективности вакцины от COVID-19

08.08.2020, 7:53, Разное

Академик Александр Гинцбург рассказал, как происходит действие вакцины от COVID-19 на организм. По словам ученого, у добровольцев уровень антител в крови в три-четыре раза превышает показатели, которые зафиксированы у переболевших новым типом коронавируса.

У всех испытуемых выработался довольно высокий уровень антител. Причем, у медиков есть возможность определить, какие именно элементы присутствуют: вируснейтрализирующие или же к CRP-белку.

По словам академика, вакцина выполнит свою роль. Однако он уверен, что игнорировать старт прививочной кампании не нужно, поскольку коронавирус уже никуда не денется. Инфекция не является сезонной, она может плотно укрепиться, как и грипп. У людей, которые не хотят вакцинироваться, есть единственный вариант – переболеть. К слову, после перенесения коронавируса процесс восстановления занимает не один месяц.

Впервые о коронавирусе нового типа стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка инфекции произошла на рынке китайского города Ухань. Из-за стремительного распространения COVID-19 по миру ВОЗ в начале марта объявила пандемию.