 

Названы имена звезд с внешностью мечты россиянок

08.08.2020, 7:53, Разное

Врач Ксения Дельник назвала имена отечественных звезд, на которых мечтают быть похожи россиянки. Часто пациентки показывают фотографии экс-возлюбленной Тимати Алены Шишковой. Они обращают внимание на маленький нос модели, подбородок и аккуратные скулы.
По словам медика, Алена Шишкова также прибегала к пластическим операциям. Однако при вмешательстве хирургического и косметического характера специалисты соблюдали пропорции природных черт лица блондинки.

Россиянки мечтают быть похожими на модель и ведущую Викторию Лопыреву. Женщины хотят иметь такие же скулы, точное лицо, острый подбородок и стройную фигуру. Часто врачи отмечают, что нельзя с помощью проведения пластической операции добиться аналогичных черт лица, поскольку каждый имеет свое природное строение.

Ксения Дельник также отметила, что в последнее время россиянки перестали обращаться к врачам с просьбой сделать экстремально большую грудь. Клиентки предпочитают обладать бюстом, который будет иметь естественный вид.



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