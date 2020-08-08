Михаил Дегтярев поручил создать вакцину от участия в несогласованных публичных мероприятиях

08.08.2020, 7:46, Разное

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в скором времени в регионе появится новая вакцина для борьбы с COVID-19, разработанные институтом им. Гамалеи. Также глава региона рассказал, что поручил отечественным учёным заняться созданием сыворотки, которая поможет в будущем предотвратить участие граждан в несогласованных акциях.

– Несогласованные акции протеста намного более опаснее любого вируса. Можно разрушить не только свою жизнь, а целое государство. А ради чего? Ради какого-то заокеанского дяди-выгодополучателя. Я провел телефонный разговор с ведущим специалистом института Гамалеи, похвалил его и весь коллектив с созданием вакцины против коронавируса, но сказал, что рано останавливаться на достигнутом, ведь мы за столько лет не решили одну из главных проблем — проблему несогласованных акций протеста. Я лично высказал мнение, что нужна такая вакцина, которую вколешь одному такому протестанту и ему сразу станет плохо, по аналогии с кодированием от алкоголя, – рассказал Дегтярёв.

Глава региона добавил, что как только вакцина против участия в несанкционированных митингов будет в наличии, он готов провести её испытания на всех жителях Хабаровского края, а для избежания кривотолков испытать её на себе.