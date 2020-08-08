 

SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink

08.08.2020, 7:35, Новости дня

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая должна доставить на орбиту 57 спутников Starlink и два вспомогательных спутника BlackSky. Трансляция запуска велась в YouTube компании.

Ракета стартовала с комплекса в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 5.12 по UTC (8.12 по Киеву).

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube

Спутники Starlink были развернуты примерно через 90 минут после старта ракеты, сообщается в описании к видео.

Deployment of 57 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/myKxr3QSTu

— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020

Старт этой партии спутников планировался на 8 июля, но несколько раз откладывался в связи с погодными условиями.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 13 июня – тогда на орбиту Земли вывели 58 спутников. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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